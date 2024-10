Argentina atropela Bolívia (6-0) com hat-trick de Messi e lidera Eliminatórias

A Argentina goleou a Bolívia por 6 a 0 com uma atuação espetacular do astro Lionel Messi, autor de três gols e de duas assistências, e recuperou a liderança isolada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em partida disputada nesta terça-feira (15) em Buenos Aires.

Messi (19', 84' e 86'), Lautaro Martínez (42'), Julián Álvarez (45'+2) e Thiago Almada (69') marcaram os gols da vitória contundente da 'Albiceleste', que retomou o caminho do sucesso após dois jogos sem vencer e interrompeu com um balde de água fria a surpreendente sequência de três triunfos que 'La Verde' havia conseguido nas Eliminatórias.

Com este resultado, a tricampeã mundial lidera o torneio classificatório para a Copa de 2026 com 22 pontos após dez rodadas, seguida pela Colômbia (19), enquanto Uruguai (16), Brasil, Equador e Paraguai (13) estão atrás.

Na próxima rodada, que será disputada em meados de novembro, a Argentina enfrentará o Paraguai, em Assunção, enquanto a Bolívia visitará o Equador.

- Começa a contagem -

Apoiada na confiança das três vitórias consecutivas, a Bolívia entrou em campo no Monumental com a ideia de ficar firme na retaguarda, e essa intenção foi sustentada durante os primeiros 15 minutos, embora a seleção local tenha começado a gerar ansiedade com um cruzamento de direita que o goleiro visitante espalmou.

Mas a pressão da 'Albiceleste' renderia frutos mais cedo e um escorregão de Suárez na saída pela esquerda permitiu que Lautaro Martínez roubasse a bola e desse a assistência para Messi, que avançou sozinho e finalizou com um chute colocado.

Após abrir a conta, a Argentina acentuou o domínio da partida e passou a encurralar com frequência a área boliviana, ao mesmo tempo em que o time adversário parecia sufocado, sem conseguir sair de seu campo.

Messi, que não jogava em Buenos Aires havia onze meses, fez tanta espera valer a pena com uma atuação marcante, e obrigou Viscarra a se esticar num escanteio que quase terminou em gol olímpico, e uma cobrança de falta que o goleiro do The Strongest espalmou uma bola que ia no ângulo esquerdo.

Mas o domínio argentino foi aumentando cada vez mais, e antes do fim do primeiro tempo vieram mais dois gols dos donos da casa, ambos com participação de Messi.

Aos 42 minutos, Julián Álvarez tocou ainda em seu campo para Messi, que entrou pelas costas de Sagredo, e antes de chutar para o gol, optou por deixar para Lautaro Martínez. E pouco depois, nos acréscimos, o camisa 10 deu uma bela assistência para Álvarez, que dominou dentro da área e bateu o goleiro com um chute colocado.

- Hat-trick do craque -

No segundo tempo, a Argentina diminuiu um pouco a pressão, mas não abriu mão do controle.

O goleiro Viscarra se destacou novamente ao defender uma bomba de pé direito à queima-roupa de Mac Allister, após um gol anulado de Tagliafico devido a um impedimento milimétrico revisto pelo VAR.

A pressão constante da campeã mundial gerava pânico na defesa boliviana e não foi surpresa que viesse o quarto gol: uma bela jogada coletiva de vários toques que incluiu um passe cruzado de Paredes para Nahuel Molina, que entrou pelas costas da defesa e cruzou para a definição de primeira de Almada.

Scaloni colocou Exequiel Palacios, de volta após vários meses, recuperado de lesão, e o jovem Nico Paz, de 20 anos, que vem de boas atuações no italiano Como.

Mas o show não havia acabado. A seis minutos do final Messi avançou e finalizou com um inusitado chute de pé direito, mandando a bola para o fundo da rede.

E sem dar trégua ao goleiro, dois minutos depois, o astro tabelou com o jovem Paz e marcou seu 112º gol pela 'Albiceleste', com um disparo que Viscarra não conseguiu alcançar.

Messi voltou a jogar na Argentina, e mais de 80 mil espectadores vibraram com mais uma noite mágica do craque de Rosário, encantados com uma goleada que recolocou a 'Albiceleste' na liderança isolada, arrasadora do início ao fim.

