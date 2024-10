Ações de tecnologia e luxo na Europa caem com resultados decepcionantes da ASML e da LVMH

Por Paolo Laudani e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice acionário europeu STOXX 600 caiu nesta quarta-feira com as perdas das ações de tecnologia e de luxo depois de resultados decepcionantes de ASML e LVMH, enquanto a cautela prevaleceu antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

O índice STOXX 600 perdeu 0,19%, para 519,60 pontos, recuando ainda mais em relação ao pico de mais de duas semanas atingida no início da terça-feira. O índice de blue chips da zona do euro fechou em uma mínima de mais de três semanas.

A ASML, maior fabricante de equipamentos de fabricação de chips do mundo, caiu 5,1% e atingiu a mínima de 10 meses, pressionando o índice de tecnologia para uma queda de 1,5%. A previsão fraca de vendas da empresa para 2025 na terça-feira provocou a maior queda em um dia em quase três décadas.

O setor de luxo também pesou, com a LVMH caindo 3,7%, a maior queda em um dia em mais de um mês, depois que a empresa divulgou vendas mais fracas no terceiro trimestre. O índice francês CAC 40 teve um desempenho inferior ao da maioria das principais bolsas europeias.

A Kering, proprietária da Gucci, a Hermès e a Richemont caíram entre 0,8% e 1,3%. Os índices mais amplos de luxo e de bens pessoais e domésticos recuaram mais de 1,3% cada um.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,97%, a 8.329,07 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,27%, a 19.432,81 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,40%, a 7.492,00 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,24%, a 34.660,00 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,56%, a 11.996,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,78%, a 6.749,92 pontos.