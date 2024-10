Venezuela se retrata após acusar Lula de ser 'agente da CIA'

CARACAS, 15 OUT (ANSA) - O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela desculpou-se com o Brasil após o procurador-geral do país, Tarek William Saab, ter acusado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser um "agente da CIA", o serviço de inteligência dos Estados Unidos, durante uma entrevista televisiva.

"A Chancelaria da República, por meio da Diplomacia Bolivariana da Paz, reafirma seu compromisso com a construção de laços de fraternidade e solidariedade entre Brasil e Venezuela", afirma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores venezuelano.

"Além disso, ratifica o respeito absoluto pela trajetória histórica do presidente Lula da Silva e por sua liderança no Brasil, bem como pelas relações entre países, Estados e povos, que continuarão a se fortalecer", acrescenta o texto.

Durante entrevista a um programa de TV venezuelano, Saab, um dos homens fortes do regime chavista, acusou Lula e o presidente do Chile, Gabriel Boric, ambos de esquerda, de serem "agentes da CIA". Ambos não reconheceram a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho.

No entanto, segundo o Ministério das Relações Exteriores, as declarações de Saab foram dadas a título pessoal e não refletem a "posição oficial do Executivo Nacional". (ANSA).

