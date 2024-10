VBP pecuária em MT deve crescer 16,58%, com maior abate de bovinos, diz Imea

São Paulo, 15 - A grande quantidade de bovinos abatidos em Mato Grosso em 2024 deve fazer com que o Valor Bruto da Produção (VBP) pecuária no Estado suba 16,58% em valor este ano em relação a 2023. A informação consta em boletim do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Conforme o instituto, o VBP pecuário de 2024 em Mato Grosso (que inclui bovinocultura de corte, aves, suínos e leite) está projetado em R$ 33,26 bilhões.Segundo o Imea, a bovinocultura de corte, cadeia com maior participação no segmento, com 83,24% de toda a receita gerada, tem o VBP estimado em R$ 27,69 bilhões, alta de 17,53% ante 2023. "Esse aumento foi proporcionado pela crescente produção de carne bovina, resultado do elevado volume de animais abatidos no Estado", justifica o Imea. "Para ilustrar, os abates de janeiro a setembro já somaram 5,62 milhões de cabeças, ao passo que a média para o período é de 3,76 milhões", prossegue. Desse modo, em 2024, o Estado pode superar o volume de 6,16 milhões de cabeças abatidas, o que justifica o recorde estimado para o VBP da bovinocultura de corte neste ano.