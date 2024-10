Uruguai volta a decepcionar e fica no 0 a 0 com Equador em casa nas Eliminatórias

O Uruguai do técnico Marcelo Bielsa confirmou nesta terça-feira (15) seu mau momento ao empatar em 0 a 0 com o Equador, em Montevidéu, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com este resultado, a Celeste se mantém na terceira posição, com 16 pontos, apesar de não vencer há quatro jogos nas Eliminatórias, atrás de Argentina e Colômbia, e o Equador ficar em quinto, com 13.

Os primeiros minutos da partida foram claramente favoráveis aos visitantes, que com toques certeiros e velocidade no ataque conseguiram chegar repetidamente com perigo através de Pervis Estupiñán, Enner Valencia e Alan Minda.

Foi preciso esperar até os 10 minutos para o Uruguai reagir em dois grandes lances de Federico Valverde, primeiro com uma bola milimétrica para Darwin Núñez que chutou para a defesa do goleiro Hernán Galíndez. E um minuto depois, numa cobrança de falta e outra ótima defesa de Galíndez.

Aos 32 minutos, Núñez deu uma meia volta na área após uma boa jogada iniciada por Valverde e chutou acertando a trave quando o goleiro já estava batido.

- Mais uma decepção -

Para o segundo tempo, a entrada de Nicolás de la Cruz no lugar de Giorgian de Arrascaeta tinha como objetivo dar ao Uruguai maior dinâmica no ataque.

Porém, a seleção comandada pelo argentino Sebastián Beccacece foi compacta na defesa e neutralizou os donos da casa.

Valverde decaiu, Pellistri foi anulado por Estupiñán e embora De la Cruz tenha entrado bem, não conseguiu produzir o suficiente e nem contagiar os companheiros.

Os equatorianos impuseram um ritmo cansativo e movimentado que os locais em nenhum momento souberam quebrar.

Bielsa demorou a mexer, esperando 86 minutos para fazer duas alterações, ambas forçadas, devido a lesão e sem nenhum resultado.

Os jogadores uruguaios deixaram o campo em meio a vaias de uma torcida que ocupou apenas metade do Estádio Centenário, desiludida com um time que está longe de ser o mesmo que derrotou Brasil e Argentina em 2023, no início da longa corrida rumo à Copa do Mundo de 2026.

Nos últimos quatro jogos das Eliminatórias, o Uruguai não marcou nenhum gol, com três empates (dois em casa) e uma derrota para o último colocado Peru.

E a Celeste terá adversários bem complicados pela frente: Colômbia, Brasil, Argentina e Bolívia na altitude...

