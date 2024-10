UOL e Folha sabatinam nesta quarta Eduardo Pimentel, candidato em Curitiba

Do UOL, em São Paulo

Eduardo Pimentel (PSD), candidato à Prefeitura de Curitiba, será sabatinado nesta quarta-feira (16), às 9h, no ciclo de entrevistas promovido pelo UOL e o jornal Folha de S.Paulo para o segundo turno das eleições.

A candidata Cristina Graeml (PMB), adversária de Pimentel, ainda não respondeu ao convite dos veículos.

Diego Sarza, apresentador do UOL, conduz a sabatina ao lado dos jornalistas Rafael Neves, repórter do UOL, e Fabio Victor, da Folha.

Atual vice-prefeito da cidade, Pimentel teve 33,5% dos votos no primeiro turno, contra 31,1% de Cristina.

Pimentel, 40, é formado em administração e neto do ex-governador do Paraná Paulo Pimentel. Foi eleito vice-prefeito na chapa de Rafael Greca (hoje no PSD) em 2016 e em 2020. Antes, foi suplente de deputado estadual em 2010 pelo PSDB.