Universitária morre após entrar com moto aquática em área de mangue em PE

Uma estudante universitária morreu após entrar com uma moto aquática em uma área de manguezal, na praia de Gaibu, no Cabo de santo Agostinho, no litoral sul de Pernambuco, no domingo (13).

O que aconteceu

Larissa Belchior Gallindo, 27, perdeu o equilíbrio da moto aquática após adentrar no ambiente de manguezal. A universitária chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco.

Polícia registrou o caso como "morte a esclarecer". A investigação apurou que Larissa teria perdido o controle do veículo após adentrar o manguezal, que é um local em que as raízes das árvores ficam expostas, o que pode facilitar acidentes, além de ter solo lamacento. Polícia não informou se a estudante estava sozinha ou acompanhada por outras pessoas.

Corpo de Larissa já foi velado e sepultado. O enterro foi realizado na tarde de segunda-feira (14), no Cemitério Memorial, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife.

Larissa cursava faculdade de Nutrição e é filha de um servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Nas redes sociais, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Pernambuco lamentou a morte da jovem. "Prestamos nossa solidariedade nesse momento de dor e rogamos pelo conforto espiritual de familiares e amigos de Larissa", diz a nota.