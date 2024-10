Treino e dieta para você turbinar a queima de gordura até o fim do ano

Perder barriga, definir o corpo, alimentar-se melhor, largar o sedentarismo. Vai ano, vem ano e esses itens estão presentes na lista de metas de muitas pessoas, mas nem todos conseguem cumpri-las. O motivo? Vários! Falta tempo, falta motivação e, principalmente, falta um bom plano para chegar lá.

A seguir, veja um plano de treino e dieta para quem deseja adotar hábitos saudáveis e entrar em forma.

Treino intenso e dinâmico

Imagem: iStock

Um treino antidesculpas. Com exercícios que usam só o peso do corpo, o treino dura apenas 20 minutos e pode ser feito em qualquer outro lugar. Ninguém vai poder desistir por falta de tempo ou porque não gosta de ir à academia.

Intensa e sem intervalo entre os exercícios, a rotina proporciona um alto gasto calórico e mantém seu metabolismo acelerado ao longo do dia — pois o organismo precisa trabalhar intensamente para se recuperar do grande esforço que fez. Outra vantagem é que o treino muda a cada dia, o que ajuda você a se sentir sempre desafiado e motivado.

Para facilitar a compreensão, os treinos foram divididos por semanas com formato pensado para a visualização no celular. Há também um calendário de treinos, que você pode salvar na sua agenda do Google e visualizar no smartphone ou no computador.

O cardápio para você comer bem e entrar em forma

Imagem: iStock

Alimentação é muito individual e o ideal é que cada um tenha um menu que respeite suas preferências, necessidades nutricionais e objetivos no treino, além de ser fácil de adequar na rotina.

Para que o cardápio chegasse o mais perto disso e atendesse a todos os perfis de leitores, há dois planos: um focado em quem pretende perder poucos quilos (até dez) e definir o corpo; e outro indicado para quem deseja emagrecer um pouco mais.

Esses planos alimentares têm como objetivo ajudar você a entender como é um plano de alimentação para perder peso. Você pode fazer adaptações saudáveis (trocar a salada de alface por rúcula ou a banana por uma maçã, por exemplo) e o ideal mesmo é consultar-se com uma nutricionista para obter um plano personalizado.

Como o período é longo, há dois "extras" por semana. Na verdade são furos na dieta — sem cometer exageros, claro. Um extra seria, por exemplo, uma porção de doce; dois pedaços de pizza; um hambúrguer; um refrigerante.

*Com informações de reportagem publicada em 07/02/2020