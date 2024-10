Toto Wolff diz que Hamilton vai se adaptar rápido na Ferrari

ROMA, 15 OUT (ANSA) - O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, analisou nesta terça-feira (15) que o piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, não terá problemas para se adaptar na Ferrari.

"Muitos dizem que será muito difícil, mas com Lewis até os desafios mais difíceis parecem simples. A Ferrari é uma grande equipe onde há pressão, mas também ótimas pessoas que trabalham com paixão. Acho que eles encontrarão uma maneira de se dar bem", disse o austríaco em uma entrevista ao Motorsport.

A temporada de 2025 da F1 será de grandes mudanças para Hamilton, pois deixará a Mercedes depois de mais de uma década e seis títulos mundiais para se juntar a Charles Leclerc na escuderia italiana. Além disso, o piloto defenderá pela primeira vez na carreira uma equipe não britânica.

"Vivemos 12 anos maravilhosos com Lewis e ele sempre fará parte da família, mas a partir do próximo ano será um rival que iremos tentar vencer", comentou Wolff.

Em relação ao futuro do time de Brackley, o chefão da Mercedes não escondeu que a experiência de Hamilton fará falta, mas destacou que a união do italiano Andrea Kimi Antonelli com o britânico George Russell trará "uma sensação de juventude e frescor". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.