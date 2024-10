Tênis de mesa: Brasil disputa 2 semifinais de duplas no Pan-Americano

? CBTM (@CBTM_TM) October 15, 2024

A final de duplas mistas do Pan-Americano de tênis de mesa em El Salvador pode ser 100% brasileira. A partir das 23h15 (horário de Brasília) desta terça-feira (15) começam as semifinais da competição, com quatro representantes do país. Ao lado do carioca Hugo Calderano, número seis do mundo, a paulista Bruna Takahashi (19ª no ranking) enfrenta os norte-americanos Jishan Liang e Amy Wang. No mesmo horário, a dupla de Giulia Takahashi - irmã de Bruna - com Guilherme Teodoro medem forças com os chilenos Paulina Veja e Nicolas Burgos.

Cabeças de chave 18, Calderano e Takahashi estrearam na quarta (14) com vitória de virada, por por 3 sets a 1, sobre os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Aceves (cabeças de chave 4). Na sequência, derrotaram, por 3 sets a 0, outra dupla entrosada: a dos portorriquenhos Oscar Birriel e Brianna Burgos (cabeças de chave 8).

Oitavas de final nas simples

Antes das semifinais de duplas, Calderano, Guilherme Teodoro, Giulia e Bruna Takahashi competem nas simples. A delegação brasileira conta ainda com Leonardo Iizuka, Vitor Ishiy, e Laura Watanabe no Pan de El Salvador.

Programação

SIMPLES MASCULINO

17:45 (em andamento ) - Eugene Wang (CAN) x Guilherme Teodoro

19:15 - Leonardo Iizuka x Marcos Madrid (MEX)

22:15 - Vitor Ishiy x Angel Naranjo (PUR)

20:45 - Hugo Calderano x Marcelo Aguirre (PAR)

SIMPLES FEMININO

18:30 - Daniela Ortega (CHI) x Giulia Takahashi

21:30 - Lucia Zavaleta (CRC) x Bruna Takahashi