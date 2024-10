TED cai na hora igual ao Pix? Saiba como funciona a transferência

Clientes de vários bancos relataram instabilidades do Pix na manhã desta segunda-feira (14). O Banco Central normalizou o serviço no início da tarde, mas, na falta desse tipo de transferência instantânea, a TED (Transferência Eletrônica Disponível) é a opção para enviar e receber valores.

TED cai na hora?

Dinheiro cai na conta em poucos minutos, se operação for feita até às 17h. Depois desse período, o valor fica disponível no próximo dia útil. É importante saber que não há quantia mínima ou máxima para transferir via TED.

Mas os prazos podem ser estendidos. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as instituições podem alterar o tempo para verificar "possíveis irregularidades ou fazer procedimentos contra a lavagem de dinheiro".

Como fazer transferências via TED?

TED pode ser feita presencialmente ou pela internet. Independente da modalidade, é necessário informar:

Código de seu banco;

Código do banco de quem vai receber;

Código da agência de quem vai receber;

Nome e CPF (em caso de pessoa física) ou nome e CNPJ (para empresas);

Nome e CPF ou nome e CNPJ da empresa beneficiária;

Número da conta do remetente (se for correntista);

Número da conta do destinatário;

Valor da transferência;

Data de emissão;

Finalidade da transferência.

TED tem taxa?

É preciso pagar taxa para transferências via TED. As tarifas variam para cada banco e podem ser consultadas neste link.

E o DOC?

Modalidade de transferência foi extinto no começo do ano. Transações por DOC (Documento de Ordem de Crédito) acabaram em janeiro, após 40 anos. Preço, funcionamento limitado e pouco prático ajudou a antecipar o fim, além de perda de espaço com o lançamento do Pix.