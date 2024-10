Técnico do México fez exames de rotina e 'está bem', esclarece federação

O técnico da seleção do México, Javier Aguirre, "está bem" e vai comandar a equipe no amistoso contra os Estados Unidos nesta terça-feira (15), informou a federação de futebol do país, esclarecendo as versões que saíram na imprensa sobre um suposto mal-estar do treinador na concentração.

"Javier está bem e estará no jogo contra os Estados Unidos", informou a seleção mexicana em sua conta na rede social X.

Aguirre "compareceu nesta manhã à clínica de seu amigo, o doutor Rafael Ortega, para fazer exames de rotina após uma cirurgia nas costas realizada no mês passado", detalha o comunicado.

Minutos depois, Aguirre deixou a clínica e falou com os jornalistas que foram ao local.

"Disseram muitas coisas", respondeu o treinador com bom humor ao ser perguntado sobre o suposto desmaio.

"Obrigado por virem... Não sejam fofoqueiros", brincou Aguirre, que disse se sentir "perfeito" para o amistoso contra os Estados Unidos.

Mais cedo, o repórter da emissora TUDN Gibrán Araige publicou no X que Aguirre havia sido levado a um hospital de Guadalajara depois de "aparentemente se sentir mal" na concentração da seleção mexicana.

O programa SportsCenter da ESPN também noticiou a hospitalização do treinador de 65 anos, que teria dado entrada "pela área de emergência".

O México vai enfrentar os Estados Unidos em amistoso nesta terça-feira, no estádio do Chivas Guadalajara.

