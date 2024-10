Tales: apagão é fato grave, mas é muito difícil virar o jogo na eleição

O apagão em São Paulo, que ainda atinge mais de 200 mil moradores da cidade, dominou o debate entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) na TV Bandeirantes ontem, mas dificilmente mudará o cenário eleitoral neste momento, analisou o colunista Tales Faria no UOL News desta terça-feira (15).

No último Datafolha, Nunes aparecia com 55% das intenções de voto, contra 33% de Boulos. A pesquisa ainda não mediu os impactos do apagão, já que foi divulgada na quinta-feira (10), um dia antes das chuvas.

Para Tales, as discussões a respeito das responsabilidades pelo apagão tem sido exploradas de uma forma politicamente eficaz pelo prefeito da cidade, mesmo com a troca de acusações.

O Nunes conseguiu ficar mostrando que [a Aneel] é um órgão federal, que o governo poderia pressionar a Aneel. Fica um jogo de empurra e fica difícil. Nunes vem e diz que foi ao TCU, ao Supremo, ao Congresso. [...] É uma série de argumentos que confundem a cabeça do eleitor, e não são totalmente mentira. [...] Como o tempo é pequeno para a eleição, por mais que esse fato seja grave e influencie na eleição, é muito difícil que ele vire o jogo.

Com isso, o colunista afirma que o jogo de empurra, no fim, acaba por confundir o eleitor.

Políticos fazem isso, têm a habilidade de construir uma narrativa com meias-verdades. Tanto ele como o Boulos, o governo federal e o Tarcísio [de Freitas]. O pobre do eleitor é quem fica perdido.

Tales Faria

