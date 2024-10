Sucesso entre celebridades: como é o SUV milionário de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou um dos seus carrões nas redes sociais.

Em publicação feita em seu perfil no Instagram feito há alguns dias, ela aparece ao volante de um Mercedes-AMG G 63, SUV queridinho de famosos ao redor do mundo.

No Brasil, é o veículo zero-quilômetro da Mercedes-Benz mais caro à venda.

SUV faz sucesso entre celebridades

O Mercedes-AMG G 63. é um dos mais cobiçados entre carros de luxo e ocupa ou já ocupou a garagem de muitos famosos.

Seu preço sugerido no Brasil está em R$ 1.932.900.

O motor do Mercedes-AMG G 63 é um V8 4.0 biturbo com 585 cv de potência e torque de 86,4 kgfm. Com isso, o veículo - com câmbio automático de nove marchas - é capaz de sair da imobilidade e atingir 100 km/h em 4,5 segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 240 km/h.

Sua tração é do tipo integral, nas quatro rodas, enquanto o consumo é de aproximadamente 5,5 km por litro de gasolina na cidade e de 6,8 km/l na estrada.

Entre famosos que já foram vistos com o carro, temos a modelo Gisele Bundchen, o influenciador Carlinhos Maia e a família Kardashian.

Mercedes-AMG G 63 combina estilo bruto com muito conforto e alta potência Imagem: Divulgação

O conforto interno do modelo fica evidenciado pelo comprimento, de 4,8 m, e por seu entre-eixos de quase 2,9 m. O veículo tem rodas de liga leve de 22 polegadas como item opcional, volante em fibra de carbono e aletas para mudanças manuais de marcha.

O sistema interno é o MBUX com navegação de realidade aumentada. As opções de personalização incluem também bancos ativos multicontorno, couro napa de alta qualidade e painel de instrumentos revestido em couro.

Confira a análise do UOL Carros:

