STOXX 600 cai na Europa pressionado por ações da área de tecnologia

Por Paolo Laudani e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias registraram sua maior queda em um dia em mais de duas semanas nesta terça-feira, pressionadas por papéis de tecnologia depois que os resultados do terceiro trimestre da fabricante de equipamentos para a área de chips ASML mostraram uma previsão de vendas anual decepcionante.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,80%, a 520,57 pontos, com as ações de tecnologia caindo 6,5%, na maior baixa em um dia do setor desde outubro de 2020.

O índice de blue-chips da zona do euro recuou 1,8%, sua maior queda em um dia em mais de dois meses.

A ASML perdeu 15,6%, a maior queda em um único dia da ação desde junho de 1998, depois que a empresa relatou fracas reservas trimestrais e reduziu suas previsões de vendas para 2025.

"Muitos investidores se deixaram levar pela empolgação com a IA (inteligência artificial) e agora estamos vendo empresas como a ASML olhando para o futuro e encontrando um equilíbrio", disse Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell.

"Haverá um grande foco nas outras atualizações de balanços de empresas como a Nvidia para ver se essa fraqueza é ou não replicada em outras partes do setor."

O STOXX 600 tem alta de cerca de 8,8% até agora neste ano, mas está atrás do índice S&P 500, que tem ganhos de dois dígitos, impulsionados pelo otimismo em relação à IA.

O índice de referência da Alemanha fechou em queda depois de atingir um recorde na sessão.

As ações do setor de energia caíram quase 3,3%, conforme os preços do petróleo caíram 5% depois que uma notícia apontou que Israel não atacará instalações de petróleo do Irã, aliviando temores de interrupções no fornecimento.

O foco principal dos investidores para esta semana é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira. A expectativa é de que reduza ainda mais os juros em 25 pontos-base, após dados recentes, como a queda maior do que a esperada da inflação francesa em setembro e a piora da economia da zona do euro.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,52%, a 8.249,28 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,11%, a 19.486,19 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,05%, a 7.521,97 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,29%, a 34.578,45 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,67%, a 11.930,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,29%, a 6.697,52 pontos.