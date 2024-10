Soja/Imea: esmagamento em MT atinge recorde de janeiro a setembro de 2024

São Paulo, 15 - O processamento de soja em Mato Grosso bateu recorde no acumulado de 2024 até setembro, segundo relatório do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), divulgado na tarde desta segunda-feira (14). O volume atingiu 9,46 milhões de toneladas, aumento de 6,49% em comparação com igual período de 2023. O aumento é atribuído à maior demanda por coprodutos e à ampliação da capacidade de processamento das indústrias locais, que cresceu 6,17% em relação ao ano passado.Apesar do bom desempenho acumulado, o mês de setembro teve uma queda no processamento. Foram 910,54 mil toneladas de soja esmagadas, 10,37% menos que em agosto e 10,15% abaixo de setembro de 2023. O Imea atribui essa redução principalmente às manutenções programadas nas unidades de processamento.Algumas fábricas menores também tiveram problemas para comprar soja no Estado. Para 2024, a projeção do Imea é de que o processamento total de soja em Mato Grosso chegue a 12,39 milhões de toneladas, um aumento de 5,37% em relação a 2023.No acumulado do ano até setembro, o Brasil exportou 89,55 milhões de toneladas de soja, acréscimo de 2,64% em comparação com igual período de 2023, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). A China foi o principal comprador, importando 65,47 milhões de toneladas, 6,03% a mais que no ano anterior.Apesar do resultado, Mato Grosso, maior produtor brasileiro, viu as exportações diminuírem. O Estado contribuiu com 27,06% das exportações brasileiras em 2024, uma queda de 11,72 pontos porcentuais em relação a 2023. De janeiro a setembro de 2024, o volume total exportado pelo Estado foi de 24,23 milhões de toneladas, 9,39% menor que em igual período de 2023. Essa queda é explicada pela redução na produção da safra 2023/24 e pelo aumento do consumo interno pelas indústrias.Em setembro, as exportações de soja de Mato Grosso atingiram o patamar mais baixo dos últimos sete anos para o mês, com apenas 240,12 mil toneladas embarcadas, uma redução de 60,57% em comparação com setembro de 2023.