Silveira apresentará amanhã parecer sobre o horário de verão e balanço de ações para SP

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta terça-feira, 15, que o ministro Alexandre Silveira concede entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira, às 13h30, para apresentar a decisão sobre o possível retorno do horário de verão neste ano.

O titular da pasta também apresentará um balanço das ações da "força-tarefa" criada pelo MME para o restabelecimento da energia na região metropolitana de São Paulo.

Mais cedo, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que o ministro aguardava complementos ao estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre a viabilidade da volta, ainda neste ano, do horário de verão.