Reoxigenar o Mar Báltico, um ambicioso projeto climático

Rodeado por nove países do norte da Europa, o mar Báltico sofre com a extinção de seus peixes por causa da falta de oxigênio, e, com eles, toda sua biodiversidade.

Duas startups e um grupo de cientistas europeus apostam em devolver um pouco de vida sob a água reoxigenando-a, mediante a produção a industrial de hidrogênio.

Pesquisadores da Universidade de Estocolmo na Suécia, a empresa francesa Lhyfe e uma companhia finlandesa, a Flexens, estão trabalhando em um projeto piloto comum chamado BOxHy.

O objetivo é encontrar uma solução integral para a asfixia que ameaça o mar Báltico, mediante a produção de hidrogênio, destinado a alimentar a descarbonização da indústria em terra.

O oxigênio presente nos oceanos é essencial para a vida: a capacidade dos organismos vertebrados e invertebrados para sobreviver sem oxigênio é nula, lembram os cientistas.

"No entanto, há mais de 50 anos, suas concentrações estão diminuindo", diz o pesquisador francês Cristophe Rabouille.

A perda de oxigênio, indispensável para a vida submarina, pode ser atribuída a duas causas principais, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Por um lado, a eutrofização, devido ao derramamento constante de nutrientes (fertilizantes, chorumes...) vindos de terra firme.

Esses fertilizantes alimentam algas que se proliferam em excesso e consomem o oxigênio da água à medida que se degradam, tornando a vida aquática impossível ao seu redor.

O segundo fator é o aquecimento das águas oceânicas devido à mudança climática.

- "Deserto ecológico" -

No coração do Báltico, um mar semifechado cercado por países agrícolas e industriais, "se encontra uma das maiores zonas oceânicas mortas do mundo, equivalente a uma vez e meia o tamanho da Dinamarca; é um deserto ecológico em hipóxia, ou seja, onde falta o oxigênio, porque o mar está estratificado e sofre eutrofização", explica à AFP Alf Norkko, da Universidade de Helsinque, responsável pela estação zoológica de Tvärminne, na Finlândia.

O projeto BOxHy tem como objetivo estudar a viabilidade de injeções de oxigênio gasoso em profundidade, uma técnica utilizada em alguns lagos de água doce americanos em hipóxia.

"O restabelecimento das condições de oxigênio nas águas profundas teria a longo prazo muitos efeitos positivos no ecossistema do Mar Báltico", avalia Jakob Walve, ecologista marinho da Universidade de Estocolmo, associado ao projeto.

Entre outros possíveis benefícios está a ampliação do habitat de reprodução e alimentação do bacalhau.

Em junho, o BOxHy recebeu o apoio das Nações Unidas no marco do programa de dez anos sobre desenvolvimento sustentável dos oceanos.

Um "reconhecimento" comemorado por Szilvia Haide, da Flexens, a empresa que coordena o projeto. Perto de Estocolmo, a Flexens identificou três possíveis áreas para a reinjeção de oxigênio. Mas há muito a ser feito antes de começar a limpar o Mar Báltico.

- "Investir de 20 a 30 anos" -

Deve-se produzir oxigênio de maneira limpa e no mesmo local onde vai ser injetado. Esse é o objetivo da empresa francesa Lhyfe, especializada na eletrólise da água para produzir hidrogênio verde, ou seja, a separação das moléculas de hidrogênio e oxigênio da água (H2O), mediante uma corrente elétrica.

A Lhyfe conseguiu produzir hidrogênio em alto mar, a partir da água do mar dessalinizada, durante um experimento de um ano em Le Croisic, no oeste da França, com uma turbina eólica marinha.

O oxigênio produzido pela Lhyfe é apenas um coproduto secundário, simplesmente liberado na atmosfera. No Mar Báltico, ele seria injetado na água. Resta saber quanto, como, a que ritmo, e medir os impactos na fauna e na flora.

A segunda fase de estudos do BOxHy, que durará de "cinco a seis anos", deve começar em 2025, segundo Haide. O objetivo é determinar o método de injeção de oxigênio e estudar as consequências sobre o meio ambiente e a biodiversidade.

Segundo os cálculos de Matthieu Guesné, presidente da Lhyfe, seriam necessárias trinta plataformas em alto mar no Báltico para reoxigená-lo completamente.

"Não é muito: em uma geração vimos serem instaladas mil plataformas petrolíferas e de gás no Mar do Norte", diz à AFP.

"A contaminação acontece durante décadas, e também terá que investir de 20 a 30 anos; não é uma solução milagrosa, é um projeto a muito longo prazo". Esse tempo também dependerá da evolução da agricultura para um uso maior ou menor de fertilizantes.

