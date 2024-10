Quando volta a chover em São Paulo? Veja os riscos

Pancadas de chuva devem atingir a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 16, de acordo com a Climatempo. Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, as condições climáticas já sinalizam mudanças também para o próximo fim de semana, que deverá ser marcado pela presença de chuva no Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista.

Depois do forte temporal que atingiu a capital e municípios da região metropolitana, provocando mortes e queda prolongada de energia elétrica, a semana começou com temperaturas mais amenas, mas sem chuva.

Esta terça-feira, 15, amanheceu com tempo nublado. No decorrer do dia, o predomínio do sol favorece a elevação da temperatura. No fim da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto, não há previsão de chuva.

Na quarta-feira, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia segue com sol, poucas nuvens e temperaturas em elevação na cidade. No fim da tarde, a chegada da brisa marítima causa aumento de nebulosidade e pode provocar pancadas rápidas e isoladas de chuva.

"No decorrer da semana, até a sexta-feira, 18, todas as regiões paulistas vão ter sol e calor, mas as pancadas de chuva já passam a acontecer em mais regiões do Estado, inclusive na quarta-feira, volta a possibilidade de pancadas de chuva na capital paulista", complementa a Climatempo.

Na quinta-feira, 17, o sol predomina e também favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia na capital. No período da tarde, há possibilidade de chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas na Grande São Paulo.

Segundo a Meteoblue, além de quarta-feira, há possibilidade de chuva na sexta-feira e ao longo do fim de semana na cidade de São Paulo. Entre sábado, 19, e domingo, 20, as temperaturas também ficam mais amenas.

A previsão do tempo já indica mudanças para o próximo fim de semana com o aumento da condição de chuva sobre outros municípios do Estado paulista. "Grandes áreas de instabilidade devem avançar pelo Estado, provocando chuva mais frequente, mais generalizada e com alto potencial de temporais, isto, inclusive na capital, no centro-norte, nordeste e oeste do Estado", alerta a Climatempo.

Veja a previsão para os próximos dias:

Quarta-feira: entre 17ºC e 29ºC;

Quinta-feira: entre 18ºC e 29ºC;

Sexta-feira: entre 18ºC e 30ºC;

Sábado: entre 19ºC e 24ºC;

Domingo: entre 18ºC e 22ºC.