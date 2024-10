Psicólogo é assassinado por paciente no ES; homem admite crime, diz polícia

Do UOL, em São Paulo

O corpo de um psicólogo foi encontrado em decomposição na casa dele em Guarapari, município no litoral do Espírito Santo, no domingo (13). Segundo a Polícia Civil, ele foi assassinado pelo próprio paciente, que ainda levou pertences da vítima.

O que aconteceu

Um homem de 21 anos foi preso na segunda-feira (14) usando o carro do psicólogo, identificado como Silvestre Falcão Santana. Ele estava acompanhado da namorada e da família dela.

Ele admitiu que cometeu o crime e ainda roubou cartões de crédito, um celular, um cordão e R$ 1.417, de acordo com a Polícia Militar. A delegada Rosane Cysneiros disse que a vítima foi morta "de forma cruel" na sexta-feira (11).

Silvestre foi agredido fisicamente e depois esfaqueado. "O relato dele tem muitos detalhes de crueldade, sem demonstrar nenhum arrependimento ou pensando no acolhimento que recebeu", afirmou Cysneiros.

O psicólogo conhecia o assassino desde que ele era criança. "O investigado era uma pessoa da total confiança da vítima", disse a delegada. A família do autor do crime é do município de Serra, onde o psicólogo mantinha uma comunidade terapêutica.

Ele chegou a ficar internado na casa, que oferece tratamento de dependência química, por seis meses quando era adolescente. "Em função dos regramentos, ele resolveu sair e retornou para prática de crimes", afirmou a delegada.

O jovem tem um histórico de apreensões, internações e prisão. Ele foi solto em agosto deste ano, quando procurou Silvestre para pedir ajuda. O psicólogo pagou o primeiro aluguel do assassino, enquanto ele trabalhava em uma lanchonete na Grande Vitória.

O investigado foi à casa da vítima para fazer reparos no local, segundo a Polícia Civil. No dia seguinte ao crime, ele fez compras com os cartões do psicólogo, como roupas e um par de alianças. A polícia acredita que ele pediria a namorada em casamento.

Silvestre foi sepultado na segunda-feira em Cachoeiro de Itapemirim, município do Espírito Santo. "Hoje nos despedimos com lágrimas nos olhos, mas o coração transborda de amor e gratidão por tudo que vivemos juntos", diz um trecho do post compartilhado pela comunidade terapêutica nas redes sociais.