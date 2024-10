Previsto para o Brasil, Kia K3 é avaliado pelo Latin NCAP; veja resultado

Com expectativa de chegada ao Brasil antes do fim de 2025, o Kia K3 ,em suas versões hatch e sedã, foi o veículo avaliado nos mais recentes testes de impacto do instituto independente de segurança viária Latin NCAP.

Sucessor do Kia Rio, "primo" do nosso Hyundai HB20, o compacto fabricado no México levou nota máxima, ficando com cinco estrelas de cinco possíveis.

Sucessor do Kia Rio, que já foi vendido no Brasil, Hyundai K3 foi aprovado pelo Latin NCAP Imagem: Reprodução

O Kia K3 foi muito bem avaliado pelo Latin NCAP em avaliação divulgada nesta terça-feira (15). Com seis airbags e controle de estabilidade (ESC) como padrão e tecnologias ADAS opcionais, o compacto da marca sul-coreana obteve pontuação 87,08 para ocupante adulto, 83,6 para ocupante infantil, 65,46 para proteção de pedestres e 80,84% para assistência à segurança.

Os carros foram testados em quesitos como impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, ESC, frenagem autônoma de emergência para pedestres e sistemas de assistência à velocidade.

Segundo o Latin NCAP, seja com carroceria hatch ou sedna, o K3 tem boa proteção para o impacto frontal, com destaque para o peito de ocupantes adultos, mas oferece instabilidade na área dos pés.

Ainda de acordo com a entidade, "foi registrada uma leve exposição da cabeça de um dos ocupantes infantis. A proteção de pedestres proporcionou proteção marginal em algumas áreas para a cabeça e proteção fraca para a parte superior da perna".

Fabricado no México, o Kia K3 em versões hatch e sedã deve chegar ao Brasil até o fim de 2025. No visual, os modelos possuem faróis estreitos integrados à grade, rodas de 17 polegadas, saída dupla de escapamento e lanternas interligadas na parte traseira.

Na propulsão, o Kia K3 comercializado no México traz as opções de motores 1.6 aspirado de 125 cv e 2.0 aspirado de 154 cv, com possibilidade de serem acoplados a transmissão manual ou automática.

