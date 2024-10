Presidente ucraniano é convidado a apresentar 'plano para a vitória' em cúpula da UE

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, foi convidado a apresentar esta semana, em uma cúpula da União Europeia (UE), seu "plano para a vitória" na guerra que seu país enfrenta contra a Rússia, informou nesta terça-feira (15) o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Zelensky busca obter maior apoio militar de seus aliados ocidentais para enfrentar a pressão russa no leste da Ucrânia, que há mais de dois anos e meio resiste à invasão das tropas de Moscou.

Michel declarou nas redes sociais que havia convidado Zelensky "para a cúpula do Conselho Europeu na quinta-feira, 17 de outubro, para fazer um balanço dos últimos acontecimentos da guerra da Rússia contra a Ucrânia e apresentar seu plano para a vitória".

O Conselho Europeu, composto pelos líderes dos 27 países-membros da União Europeia, define a orientação e as prioridades políticas gerais do bloco. Nesta cúpula, em Bruxelas, será discutido o apoio militar a Kiev e o reforço do setor energético ucraniano.

Zelensky fez uma visita relâmpago a várias capitais europeias, especialmente Berlim, Londres, Paris e Roma, para renovar apoios, pedir mais ajuda militar e apresentar a seus aliados seus planos.

O líder ucraniano buscava garantir a ajuda militar e financeira de seus aliados europeus, temendo uma redução do apoio caso o republicano Donald Trump vença as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

