Prefeito reeleito em cidade de Santa Catarina é afastado do cargo pela polícia

O prefeito de Forquilhinha, cidade no sul de Santa Catarina, a cerca de 200 quilômetros de Florianópolis, José Cláudio Gonçalves, conhecido como Neguinho (PSD), foi alvo de operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (15. As investigações tratam sobre suspeitas de irregularidades na prefeitura da cidade.

Neguinho, reeleito no pleito municipal deste ano com mais de 74% dos votos válidos, foi afastado do comando do Executivo do município. Ele também foi alvo de mandado de busca e apreensão. A reportagem tentou contato com a assessoria do prefeito, mas não obteve resposta.

Além do afastamento do prefeito, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra um empresário, de afastamento de quatro servidores de suas funções e de busca e apreensão contra 21 alvos.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), apontam indícios de fraudes em licitações relacionadas à construção de um ginásio na cidade. Segundo a Polícia Civil, um aditivo contratual envolvendo a empresa investigada teria provocado um prejuízo de R$ 800 mil aos cofres públicos.

Além disso, a Decor afirma que a administração municipal falsificou documentos para realizar pagamentos referentes à construção de um memorial em homenagem a Zilda Arns, médica pediatra e fundadora da Pastoral da Criança, que nasceu em Forquilhinha e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2006.

Segundo a polícia, as investigações revelaram "práticas suspeitas", como manipulação de datas, pressões para aprovação de notas fiscais e boletins de medição sem a conclusão dos serviços, além de falhas nos processos de fiscalização e execução das obras.