Prefeito de cidade do sul do México é morto a facadas

Um prefeito de uma cidade do estado de Oaxaca, no sul do México, foi assassinado a facadas em sua casa nesta terça-feira (15), informaram as autoridades, que descartaram uma relação do crime com seu cargo.

Román Ruiz, presidente municipal de Candelaria Loxicha, foi atacado na madrugada por um homem que invadiu sua casa e lhe causou vários ferimentos com uma faca.

As evidências "indicam que se tratou de um incidente interpessoal", assinalou o Ministério Público de Oaxaca em comunicado.

Este assassinato acontece depois que, no dia 6 de outubro, outro prefeito do sul do país, Alejandro Arcos, da capital do estado de Guerrero, Chilpancingo, foi encontrado decapitado.

Segundo o MP de Oaxaca, Ruiz chegou a ser levado para um hospital para receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima havia assumido no ano passado a prefeitura de Candelaria Loxicha, uma localidade serrana de cerca de 11.000 habitantes que elegem seus governantes em assembleias populares de acordo com seus usos e costumes.

Nos últimos anos, dezenas de funcionários locais foram alvo da violência ligada ao crime organizado que assola o México.

Segundo números oficiais, mais de 450 mil pessoas foram assassinadas e dezenas de milhares desapareceram no país desde dezembro de 2006, quando o governo lançou uma polêmica operação antidrogas.

