Por que policiais da Califórnia testaram e rejeitaram viaturas da Tesla

Policiais do norte da Califórnia, nos Estados Unidos, estão rejeitando carros da Tesla como viaturas por diversos problemas operacionais.

Carros elétricos da marca do empresário Elon Musk foram adquiridos recentemente pelas forças de segurança californianas para testes, como parte de um esforço para reduzir as emissões automotivas do estado.

Porém, o custo elevado e aquisição e e dificuldades na utilização dos carros, como o tempo para recarga das respectivas baterias, não agradaram muitos agentes da lei.

O que aconteceu

Em 2020, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou um projeto de lei proibindo a venda de novos carros movidos a gasolina e diesel a partir de 2035. Como departamentos de polícia foram incluídos na medida, alguns passaram a testar os carros elétricos, incluindo modelos da Tesla, nos anos seguintes.

Entretanto, as dificuldades para utilização começaram já nos preços, com relatos de US$ 150 mil (R$ 841 mil na conversão direta) só para comprar cada exemplar do Tesla Model 3 e adequá-lo com sirenes, quebra-mato, divisória, suporte para armas, painéis balísticos e rádio.

Tudo piora pelo fato de apenas a customizadora Unplugged Performance conseguir fazer este trabalho de conversão para viatura nos EUA. Em contrate, modelos da Ford e Chevrolet, por exemplo, são atendidos por muito mais lojas terceirizadas.

Na utilização, os Model 3 também deixam a desejar, pois alguns policiais não conseguiam entrar e sair confortavelmente do veículo, além do espaço limitado no banco traseiro, especialmente para o transporte de suspeitos.

Cedric Crook, chefe do Departamento de Polícia de Ukiah, , explicou que esperar pelo carregamento de um carro com um prisioneiro no banco de trás não lhe agrada. Seu departamento tem dois Teslas.

Já o chefe David Norris, do Departamento de Polícia de Menlo Park, tem três unidades do Tesla Model Y e também reclama da manobrabilidade dos carros, como pular meios-fios e uso fora de estrada devido ao fato de o modelo ter pouco vão livre em relação ao solo.

Ao mesmo tempo, com cinco picapes Ford F-150 Lightning em sua frota, o chefe Neil Cervenka, do Departamento de Polícia de Fort Bragg, diz que a picape é uma opção mais natural para o serviço policial.

