Picape guardada contra inflação continua zero-quilômetro depois de 37 anos

A Ford F-1000 1987 marrom desta reportagem, que tem apenas 92 km rodados no hodômetro, nunca foi emplacada.

Após ser adquirida zero-quilômetro e permanecer 37 anos com a mesma família, a picape foi vendida há alguns meses a um colecionador anônimo, por um valor mantido em segredo.

A picape estava em uma pequena cidade no interior do Tocantins, conta o comerciante especializado em carros antigos originais e pouco rodados Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas.

Imagem: Reginaldo de Campinas

A pedido dos primeiros donos da F-1000, Reginaldo não dá mais detalhes sobre o negócio nem informações sobre a história do veículo. Contudo, ele destaca que o utilitário turbodiesel nunca havia sido lavado até ser colocado à venda, recentemente.

Como era comum na década de 1980, automóveis guardá-los como uma espécie de "poupança" contra a hiperinflação. Esse foi o caso da picape marrom da Ford.

As fotos que ilustram esta reportagem foram tiradas com a picape já limpa e revisada, no showroom de Reginaldo em Campinas, no interior paulista.

Imagem: Reginaldo de Campinas

"O pouco que a picape rodou foi apenas a distância da concessionária até a residência onde ela permaneceu durante as últimas décadas", conta Reginaldo de Campinas. Quanto ao valor pelo qual o modelo da Ford foi vendido, ele não revela, mas deixa escapar: seria suficiente para adquirir uma picape atual zero-quilômetro.

Curiosamente, quando a F-1000 foi adquirida, o estado do Tocantins, localizado onde antes ficava o norte de Goiás, ainda não tinha sido criado - isso aconteceu em outubro de 1988.

Longo tempo de parada cobrou seu preço

Imagem: Reginaldo de Campinas

A bela picape da Ford está em excelentes condições, exibindo plástico na "calotinha" das rodas e caçamba com ripas de madeira imaculada. O escapamento, por exemplo, ainda exibe o verniz de fábrica, destaca Reginaldo de Campinas. Tudo nela é original, inclusive os respectivos pneus.

Imagem: Reginaldo de Campinas

No entanto, o longo período de inatividade exigiu algumas intervenções para que a F-1000 esteja em condições de rodar - ainda que, dada a baixíssima quilometragem, provavelmente continuará guardada em alguma coleção ao longo das próximas décadas, para não se desvalorizar.

Imagem: Reginaldo de Campinas

"Precisamos destravar os freios, esgotar todos os fluidos e limpar a linha de combustível. Também fizemos manutenção no tanque de diesel e precisamos trocar a bomba d'água", explica Reginaldo.

Imagem: Reginaldo de Campinas

Ele acrescenta que também foi necessário reparar o radiador, que chegou a se romper com o passar dos anos, em uma empresa especializada.

Agora, a velha F-1000 está pronta para encarar mais 37 anos, agora com novo proprietário, diz o comerciante.

Imagem: Reginaldo de Campinas

