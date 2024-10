Petrobras diz que FPSO Maria Quitéria começou produção

(Reuters) - O navio-plataforma Maria Quitéria, do tipo FPSO, começou a produzir nesta terça-feira no campo de Jubarte, no pré-sal da Bacia de Campos, no Espírito Santo, informou a Petrobras em comunicado ao mercado.

A unidade tem capacidade de produzir até 100 mil barris de óleo por dia e processar até 5 milhões de metros cúbicos de gás diariamente, disse a estatal, acrescentando que o projeto contará com oito poços produtores e oito injetores.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)