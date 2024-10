Conheça as 8 empresas que ultrapassaram US$ 1 trilhão de valor de mercado

A Berkshire Hathaway, empresa que tem Warren Buffet como seu principal acionista e presidente do conselho, entrou para o seleto grupo de empresas que passaram a casa de US$ 1 trilhão (R$ 5,65 trilhões) de valor de mercado. São oito companhias em todo o mundo, sendo sete com sede nos Estados Unidos.

A novidade fica pelo fato de ela ser a primeira empresa americana fora do ramo da tecnologia a conseguir ultrapassar a marca. O crescimento foi potencializado pelos bons resultados do setor de seguros.

Berkshire Hathaway

Buffet está à frente da companhia desde a década de 1960, quando assumiu uma empresa do ramo têxtil com dificuldades financeiras. No comando, expandiu os negócios que passam por seguro, varejo, ferrovias e energia. Segundo a Forbes, Warren tem uma fortuna avaliada em US$ 149,9 bilhões (R$ 848 bilhões).

Quais são as empresas trilionárias do mundo?

Berkshire Hathaway. Holding que tem participações, nem sempre majoritárias, em empresas de diferentes setores, como seguro, ferrovias, varejo, entre outros. Um exemplo é a Geico, especializada em seguros.

Microsoft. Norte-americana que fabrica, licencia e vende softwares de computador, sendo o Windows o mais famoso.

Apple. Empresa norte-americana que projeta e vende produtos eletrônicos, como computadores Macintosh e iPhone.

Nvidia. Grupo de tecnologia com sede nos Estados Unidos que projeta processadores para games e também desenvolve tecnologia para inteligência artificial.

Alphabet. Conglomerado que possui empresas vinculadas ao Google.

Amazon. Norte-americana que trabalha com e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial.

Saudi Aramco. Com sede na Arábia Saudita, é do ramo petroleiro e responsável pela maior reserva de óleo cru do mundo.

Meta Platforms. Conglomerado norte-americano de tecnologia e mídia sociais, dona, entre outras coisas, do Facebook, Instagram e WhatsApp.