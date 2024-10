O Radar das Eleições: Reta final terá presença de Lula e Bolsonaro em SP

A reta final do segundo turno das eleições em São Paulo terá a presença do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para apoiar seus respectivos candidatos, Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), disse a colunista do UOL Carla Araújo no programa O Radar das Eleições desta terça-feira (15).

Bolsonaro, que esteve ausente durante toda a campanha em São Paulo, vai encontrar o emedebista para um almoço na próxima terça-feira (22).

Vai ser um grande encontro do PL no dia 22 em São Paulo, numa churrascaria no Morumbi, já tem mais de 200 pessoas confirmadas. Vai estar o governador Tarcísio [de Freitas, de São Paulo], que é quem faz esse elo entre Bolsonaro e Nunes (...) O Bolsonaro não gravou inserção para o Nunes no horário eleitoral. Eles vão inovar e gravar um podcast, Nunes e Bolsonaro vão bater um papo e as melhores falas vão ser usadas nas inserções do Nunes no horário eleitoral. Carla Araújo, colunista do UOL

De acordo com a colunista, Lula também estará na capital paulista por Boulos, apesar de uma viagem programada à Rússia para a reunião da cúpula dos Brics. "Ele vai vir para São Paulo na sexta-feira, faz um evento público de governo e tem uma agenda com o Boulos prevista para sexta à noite. O sábado está totalmente dedicado ao Guilherme Boulos, o grande investimento do Lula, apesar da dificuldade nesse segundo turno. Foi a campanha para a qual o presidente mais se dedicou", acrescentou Carla.

Apesar dos esforços do petista, a colunista do UOL Andreza Matais avalia que Lula terminará a eleição com saldo negativo. O partido elegeu apenas dois prefeitos no primeiro turno no rol das maiores 103 cidades: Contagem (MG) e Juiz de Fora (MG). Ao todo, o partido conquistou 248 prefeituras na primeira etapa.

Ele vai sair devendo dessas eleições porque ele está na Presidência da República. Nos últimos dois governos do presidente Lula, o PT cresceu bastante e agora a gente viu que fez uma eleição medíocre. [Ele] apostou em apoiar alguns candidatos, como em São Paulo. Hoje, quem já dá como certa a derrota de Boulos diz que se o candidato fosse o [Fernando] Haddad ou a Tabata [Amaral], mais alinhados ao centro, eles teriam muito mais chances de vitória. O Lula sai devendo e isso faz falta em 2026, porque os prefeitos são bastante importantes para pedir votos. Andreza Matais, colunista do UOL

Apresentadora do programa e colunista do UOL, Raquel Landim apurou com assessores das campanhas e estrategistas de marketing eleitoral que o abraço entre Nunes e Boulos foi a "imagem" do debate da TV Bandeirantes na noite desta segunda-feira (14).

Eles [assessores e estrategistas] dizem que falta um fato novo na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E esse cenário de empate está beneficiando quem lidera e quem está jogando parado. No caso, o candidato do MDB, o prefeito Ricardo Nunes. Me disse um assessor de Nunes: 'Todas as pancadas já vieram no primeiro turno'. Raquel Landim, colunista do UOL

Eleições em Curitiba, BH e Goiânia têm disputa apertada

A disputa pela Prefeitura de Curitiba tem irritado Bolsonaro, apurou Carla Araújo. Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) passaram para o segundo turno com uma diferença pequena de votos. O candidato, que tem um vice do PL em sua chapa, rejeitou o apoio do ex-presidente. Agora, segundo aliados de Bolsonaro, o ex-presidente já avisou Cristina, conhecida como "Marçal de saias", que reservou o dia 24 para ir a uma agenda de campanha com ela em Curitiba , se assim ela desejar.

Em Belo Horizonte, a disputa entre Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL) também segue apertada. Engler conversou nesta segunda-feira (14) por telefone com Romeu Zema (Novo) e o apoio do governador mineiro à sua candidatura deve ser formalizado, no máximo, até sexta-feira (18), apurou Raquel. "O Zema pediu a ele mais moderação. Diz que não quer extremismo, mas vai com ele porque não quer estar perto da esquerda", explicou Raquel.

Em Goiânia, Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União Brasil) disputam o segundo turno. De acordo com Andreza, os bastidores da disputa no estado tem uma briga da direita — os dois candidatos são apoiados, respectivamente, por Bolsonaro e pelo governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil). "O Bolsonaro esteve recentemente em Goiânia e chamou o Caiado de 'rosnador' porque ele diz que o governador é do União Brasil, que é um partido que tem ministro no governo Lula (...) O Caiado respondeu que não faz política de celular e bateu de frente com Bolsonaro", comentou Andreza.

