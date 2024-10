Nunes dá indireta em Marta, Boulos cita coronel: vices viram tema em debate

Do UOL*, em São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) citaram os vices dos oponentes durante o debate na Band nesta segunda (15). O vice de Nunes é coronel Mello Araújo (PL), indicado por Jair Bolsonaro. A vice de Boulos, Marta Suplicy (PT), que voltou ao partido graças a uma articulação de Lula (PT).

O que aconteceu

Nunes fez alusão à taxas em comentário, e Boulos associou à Marta. "Você sabe que tem pessoas ligadas a você que têm apelido voltado à questão de impostos e taxas", disse Nunes. Eu lamento, Ricardo, que no alto da sua arrogância, você até ataque a ex-prefeita da cidade [Marta Suplicy], que foi sua secretária.

A candidata à vice na chapa de Boulos esteve à frente da Prefeitura de São Paulo entre 2001 e 2005. Ao final do debate, a assessoria do emedebista disse que o candidato se referia ao ministro Fernando Haddad (PT), cuja a gestão na cidade de 2013 a 2016 foi atacada por Nunes ao longo do confronto.

Boulos vinculou Mello Araújo à violência policial nas periferias. O candidato do PSOL lembrou entrevista concedida por Mello Araújo ao UOL em 2017, então recém-empossado comandante da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, quando defendeu tratamentos policiais diferentes em áreas nobres e nas periferias da cidade.

Nunes diz que Mello recebeu medalha. Em resposta a Boulos, o emedebista afirmou que seu vice foi homenageado com a medalha Cruz de Sangue, concedida pela Polícia Militar de São Paulo a PMs feridos ou mortos quando trabalhavam. A honraria foi dada por conta de um tiro sofrido quando impedia um assalto e de outro ferimento causado pelo resgate de uma criança que se afogava.

Ele estava numa ação que tinha mulher sendo refém, com crianças, o filho no colo. Um policial entrou. O ladrão, o bandido matou o policial. Mesmo assim, ele entrou, tomou um tiro e salvou aquela pessoa. Se ele abrir a camisa aqui, Boulos, agora, ele é rasgado de ponta a ponta, porque tinha uma criança que estava nadando, estava se afogando num local cheio de madeira. Mesmo assim, ele pulou. A madeira pegou e ele quase perdeu a vida

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo e candidato à reeleição

Em resposta, Boulos disse que Mello responde por homicídios cometidos no período em que esteve na Rota. De acordo com o candidato do PSOL, oito pessoas foram mortas nessas circunstâncias — o que Nunes negou. Segundo ele, seu vice "não responde a nenhum inquérito".

O que disseram os candidatos

Você sabe que tem pessoas ligadas a você que têm apelido voltado à questão de impostos e taxas. Eu eliminei taxa, reduzi impostos, aumentei o orçamento, gerei emprego e renda. Por que vocês são a favor de aumentar impostos?

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo e candidato à reeleição

Eu lamento, Ricardo, que no alto da sua arrogância, você até ataque a ex-prefeita da cidade [Marta Suplicy], que foi sua secretária. E só rompeu com o seu governo porque você se aliou com o Bolsonaro, e ela tem caráter e princípios e não aceitou isso.

Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo e deputado federal

Segurança pública tem que ser dura no combate ao crime, mas tem que tratar os cidadãos de maneira igual e correta.

Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo e deputado federal

O problema do Guilherme Boulos não é com o coronel Mello Araújo não. Ele não gosta da polícia.

Ricardo Nunes (MDB), candidato a prefeito de São Paulo e atual ocupante do cargo

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Fabíola Perez, Laila Nery e Saulo Pereira Guimarães, do UOL , em São Paulo