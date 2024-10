Novo talento da MPB, Matu Miranda faz turnê pela Europa e se apresenta em Paris

O cantor e compositor brasileiro Matu Miranda lançou seu primeiro álbum, "Matutando" em setembro, pouco antes de embarcar em sua turnê de estreia na Europa. O artista passou por Barcelona, na semana passada, e faz show em Paris nesta terça-feira (15).

Daniella Franco, da RFI

Um "cantautor": é desta forma que se autodefine Matu Miranda, que cria e canta suas próprias composições, "fascinado com a ideia de improvisação". Segundo ele, é por meio da "liberdade plena e do momento presente" que a sua música se manifesta.

Essa espontaneidade de criação pode ser ouvida em "Matutando", o primeiro álbum do artista. O trabalho mescla a poesia das letras com ritmos brasileiros, uma pitada de jazz, e a aveludada voz de Matu.

Ao ter seus timbres comparados aos de Caetano Veloso e aos de Djavan, Matu não esconde contar com esses monumentos da MPB entre suas inspirações. Não por acaso foi "Faltando um pedaço", do cantor alagoano, que interpretou na semifinal do programa The Voice, no ano passado.

Estar rodeado de grandes representantes da MPB parece fazer parte do destino do jovem artista. É outro "medalhão" da música brasileira, Lenine, quem divide os holofotes com Matu em "Renova", nona faixa de "Matutando". Ao todo, o disco traz dez músicas e parcerias de peso, como Chico Lira, Bebê Kramer e Carlos Malta, padrasto do cantor.

Divagações e reflexões

"O 'Matutando' nasce desse processo de autoinvestigação enquanto músico e ser humano. São divagações e reflexões acerca deste matutar. Essa palavra tem essa tradução de mergulho interno, de meditar sobre algo", explica.

O trabalho veio à tona através de um processo definido por Matu como "nômade". "Cada faixa eu fiz em um lugar, com músicos do Brasil inteiro. Foi uma jornada bonita", relembra.

A concretização dessa caminhada pode ser conferida pelo público europeu nas próximas semanas. Matu Miranda se apresenta nesta terça-feira na sala Sunset Sunside, em Paris, antes de subir no palco em Bruxelas, na sexta-feira, 18 de outubro. O cantor também passa pela Alemanha e Holanda, e encerra a turnê europeia em 3 de novembro em Lisboa, Portugal.

"É uma alegria poder viajar através da minha música. Eu tenho sido muito bem recebido cantando as minhas composições, e me deixa muito feliz a abertura das pessoas para o novo", comemora.