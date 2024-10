Apple lança iPad Mini com foco em IA e mesmo processador do iPhone 15 Pro

Sem fazer muito barulho, a Apple lançou hoje (15) uma nova geração do seu tablet iPad mini, linha conhecida pelo perfil compacto. Ela não era atualizada há três anos.

Entre as novidades está a compatibilidade do dispositivo com o pacote de recursos com inteligência artificial da empresa Apple Intelligence. Isso é possível por conta do processador A15 Pro, o mesmo usado nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, lançados no ano passado.

Ele está disponível na pré-venda a partir de hoje, com disponibilidade depois de 23 de outubro. Na loja oficial da Apple, os preços variam de R$ 5.999 a R$ 9.599, a depender do armazenamento. É possível aproveitar 10% de desconto, caso a compra seja realizada à vista, reduzindo os valores do novo iPad entre R$ 5.399,10 e R$ 8.639,10.

O que tem no iPad mini

Cores. O iPad mini foi lançado nas cores cinza-espacial, estelar, roxo claro e a nova cor azul, que substitui o rosa da geração passada.

Mais armazenamento. O novo tablet é vendido nas opções de memória interna de 128GB, 256GB e 512GB. A geração anterior começava com só 64GB.

Tela. Ele continua com o tamanho de tela do último iPad mini (6ª geração): 8,3 polegadas. Seu display Liquid Retina oferece 500 nits de brilho e promete ampla tonalidade de cores. O aparelho é equipado com um revestimento antirreflexo para ajudar na leitura de textos e visualização de cores vibrantes em diferentes ambientes.

Câmeras. A frontal ultra-angular segue com 12 MP. Um destaque é a função "Palco Central", que ajusta automaticamente o enquadramento, seguindo os movimentos do usuário e mantendo-o sempre no centro da tela.

A câmera traseira grande-angular tem sensor de 12MP e permite gravação de vídeos em 4K. Além disso, inclui Smart HDR e machine learning (apredizagem de máquina na tradução direta) para detectar e escanear documentos diretamente da câmera.

Há também o recurso "Flash True Tone", criado, segundo a Apple, para melhorar a qualidade das fotos em ambientes com pouca iluminação.

Compatibilidade. O iPad Mini funciona com as versões do lápis inteligente: Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C). Também é possível conectar teclados bluetooth no dispositivo, assim como em outras gerações do tablet da empresa.

Bateria. Segundo a Apple, a bateria promete 10 horas de duração para navegar na internet via Wi-Fi ou assistir a vídeos. A mesma duração do iPad Mini anterior.

Processador. O chip A17 Pro promete o aumento de desempenho até 30% mais rápido do que o da geração anterior. O destaque é o suporte a recursos da Apple Intelligence.

IA da Apple

O pacote de recursos Apple Intelligence está previsto para ser liberado em inglês dos Estados Unidos ainda neste mês. Não há uma data oficial para a chegada dela em português do Brasil.

Entre as ações que a IA vai permitir no tablet, destacamos: revisar textos, ajustar o tom de mensagens (para mais formal ou menos formal) em segundos, transcrever áudios e criar imagens a partir de palavras-chave e uma Siri com respostas mais naturais e precisas.

iPads mais baratos

Enquanto a nova geração do iPad mini não chega oficialmente ao Brasil, confira opções de tablets da Apple com desconto hoje:

