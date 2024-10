Mulher é atropelada em Goiânia, e braço é encontrado a 5 km do incidente

Uma mulher teve um braço decepado após ser atropelada por um carro em Goiânia, no sábado (12). O membro só foi encontrado no dia seguinte, a cerca de 5 km do local do incidente.

O que aconteceu

Elen Santos de Souza passava de moto por um cruzamento no bairro Residencial São Marcos, quando foi atingida pelo carro, segundo a TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás. O motorista fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado pela polícia.

A PM-GO informou que foi acionada no domingo (13) por uma pessoa que encontrou o braço no Residencial Buena Vista. O membro foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para perícia.

A suspeita é que um braço de Elen tenha ficado preso no carro até ser deixado no outro bairro. "A gente fica abalado pela situação, não parou nem para prestar socorro. Foi embora como se nada tivesse acontecido", disse à TV Anhanguera Dominique Santos Silva, prima da vítima.

O Corpo de Bombeiros afirmou que Elen foi levada ao Hugol (Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira), em Goiânia. A família informou que o estado de saúde dela é estável.