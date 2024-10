Morre Antonio Skármeta, autor do romance "O carteiro e o poeta", adaptado para o cinema

O escritor chileno Antonio Skármeta, autor do romance "O carteiro e o poeta", que foi adaptado para o cinema, morreu nesta terça-feira (15), aos 83 anos, após sofrer de Alzheimer, confirmou seu filho à AFP.

"Meu pai faleceu nesta manhã. Foi um longo processo que começou há anos com Alzheimer e terminou em uma morte natural", disse seu filho, Fabián Skármeta.

"Como família, estamos tranquilos. Estivemos minha mãe (Nora María Preperski) e eu com ele o tempo todo, acompanhando-o", detalhou.

O escritor ganhou reconhecimento mundial com seu livro "Ardiente paciencia", que narra a relação de um carteiro com o Prêmio Nobel Pablo Neruda.

A obra foi adaptada para o cinema como "Il Postino", ou "O carteiro e o poeta", e recebeu quatro indicações ao Oscar.

Prêmios

Skármeta também foi reconhecido com o Prêmio Casa de las Américas, o Prêmio Unesco em 2003 e o Prêmio Planeta em duas ocasiões.

Em 2014, recebeu o prêmio nacional de Literatura do Chile.

"Obrigado, mestre, pela vida vivida, pelos contos, os romances e o teatro. Pelo compromisso político", escreveu o presidente do Chile, Gabriel Boric, em sua conta na rede social X.

O mandatário também agradeceu pelo programa televisivo cultural "O show dos livros", apresentado pelo escritor, que segundo ele "ampliou as fronteiras da literatura" na década de 1990. "Obrigado por sonhar que a neve ardia no Chile que tanto te doeu", destacou Boric.

Gracias maestro por la vida vivida. Por los cuentos, las novelas y el teatro. Por el compromiso político. Por el show de los libros que amplió las fronteras de la literatura. Por soñar que la nieva ardía en el Chile que te dolió tanto. https://t.co/gvXxqEzlKm ? Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 15, 2024

Nascido em 7 de novembro de 1940 em Antofagasta, no norte do Chile, Skármeta pertence à chamada geração de 60.

Estudou Filosofia na Universidade do Chile, onde anos depois trabalhou como diretor de teatro e como professor na Faculdade de Filosofia e Educação.

Exílio

Após o golpe de Estado de 1973, saiu em exílio, primeiro para a Argentina e depois para a Alemanha.

Entre suas obras destacam-se "El entusiasmo", "Desnudo en el tejado" e "El baile de la victoria".

Mas a história fictícia da amizade de um carteiro com o poeta Neruda em Isla Negra, publicada inicialmente em 1985, ganhou vida própria.

Foi levada ao teatro e ao cinema em várias versões, e, em vista do sucesso do filme de Michael Radford, que ambientou a história na Itália, o romance foi rebatizado como "O carteiro e o poeta".

Skármeta será velado na sede do Teatro Nacional Chileno, ao lado do palácio presidencial de La Moneda, no centro de Santiago.