Moraes ganha troféu Sancho Pança e Pacheco recebe prêmio Dom Quixote de revista

A revista Justiça & Cidadania, especializada no Judiciário, vai homenagear o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes com o troféu Sancho Pança e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com o prêmio Dom Quixote na próxima terça-feira (22).

O nome dos prêmios faz referência à obra "Dom Quixote de la Mancha", publicada pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes, em 1605. O personagem principal, Dom Quixote, é um homem de meia-idade que, ao longo da trama, tenta realizar uma fantasia de se tornar um cavaleiro baseado na busca pela Justiça. Sancho Pança é escudeiro dele, que possui uma postura mais racional, mas o acompanha como um gesto de fidelidade.

Segundo a Justiça & Cidadania, o prêmio Dom Quixote é entregue para brasileiros que atuam na "defesa da ética, da Justiça e dos direitos à cidadania". A primeira cerimônia de entrega do prêmio ocorreu em 1999.

O troféu Sancho Pança, por sua vez, começou a ser entregue anos depois aos que já possuem a outra honraria, mas que "demonstraram fidelidade" aos ideais que garantiram a premiação. Moraes, por exemplo, recebeu em 2021 o prêmio que tem o nome do protagonista da obra de Cervantes.

A cerimônia de entrega das premiações vai ocorrer às 18h, no Salão Branco do Palácio do STF, em Brasília.

A revista que concede as premiações pertence ao Instituto Justiça & Cidadania (IJC), que é uma das entidades que integram um mercado de palestras que rende cachês de até R$ 50 mil por hora para ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A reportagem do Estadão identificou 21 eventos realizados pelo IJC com a presença de ministros do STF, do STJ e do TST entre 2022 e setembro deste ano. Para fazer esses eventos, o instituto conta com parceiros públicos e privados que repassam valores vultosos ao magistrados, em forma de cachê. O Estadão procurou o IJC, mas não obteve retorno.

Outras três pessoas vão ser agraciadas com o troféu Sancho Pança: Flávio Galdino, professor de direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Roberto Rosas, doutor em direito pela Universidade de Brasília (UnB) e Pablo Meneses, vice-presidente da Rede D'or.

Além de Pacheco, vão receber o prêmio Dom Quixote outras 19 pessoas. São elas: