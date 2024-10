Ministério divulga selecionados da 2ª edição do Prêmio Periferia Viva

Foi divulgado nesta terça-feira (15), no Diário Oficial da União, o resultado final da 2ª edição do Prêmio Periferia Viva. No total, 178 iniciativas foram selecionadas entre aproximadamente 2 mil projetos inscritos.

Com o tema "Periferia Viva é Periferia Sem Risco", a premiação organizada pelo Ministério das Cidades traz a reflexão sobre a urgência das crises climáticas e a importância das ações que minimizam os riscos socioambientais.

Notícias relacionadas:

A região Sudeste teve o maior número de propostas selecionadas (77), seguida Nordeste (57), Norte (25), Sul (11) e Centro-Oeste (oito).

O prêmio tem três eixos temáticos. No eixo Iniciativas Populares, 150 projetos irão ser premiados com R$ 50 mil cada. No eixo Iniciativas de Assessoria Técnica, serão 25 agraciadas com prêmios de R$ 30 mil cada; e três no eixo Iniciativas de Entes Públicos Governamentais serão homenageadas com troféus.

Seis iniciativas ainda irão receber o Selo Periferia Sem Risco, concedido a projetos dedicados à gestão de emergências climáticas, resiliência e redução de riscos.

A cerimônia de premiação deve ocorrer em novembro, em Brasília.