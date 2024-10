Ministério da Agricultura fecha fábrica clandestina de fertilizantes em São Roque

São Paulo 15 - O Ministério da Agricultura fechou uma fábrica clandestina de fertilizantes em São Roque, no interior de São Paulo, em uma operação realizada entre os dias 8 e 9 de outubro, com auxílio de fiscais federais agropecuários da regional de Araraquara (SP). De acordo com nota do ministério, foram apreendidas 40 toneladas de fertilizantes a granel, 500 sacas de 25 quilos com produtos prontos para serem comercializados, além de todo o estoque da fábrica.A pasta informou ainda que a fábrica não possuía licença ambiental para atuar, nem os equipamentos adequados para a produção de fertilizantes. Além disso, havia indícios de fraude na mistura dos produtos.