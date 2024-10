Minério de ferro cai em Dalian após dados fracos da China e piora do cenário de demanda

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian fecharam em baixa nesta terça-feira, devolvendo ganhos iniciais registrados mais cedo, já que as perspectivas de demanda global mais branda por aço e dados econômicos chineses mais fracos superaram as esperanças de mais estímulos por parte da China, maior mercado consumidor de metais.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China terminou o dia com queda de 0,38%, a 791,5 iuanes (111,26 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura recuou 1,43%, a 106,05 dólares a tonelada.

A expectativa é de que a demanda global de aço diminua em 2024 pelo terceiro ano consecutivo, uma vez que a produção e o crescimento econômico continuam fracos, disse a Associação Mundial do Aço na segunda-feira, ao reduzir suas projeções.

A demanda chinesa por aço deve cair 3% este ano e mais 1% em 2025, informou o grupo.

Dados econômicos recentes da China, incluindo balança comercial de setembro e os números de novos empréstimos, não atenderam às expectativas, aumentando as preocupações de que a economia não atinja a meta de crescimento de 5% este ano e tenha dificuldades para se evitar as pressões deflacionárias.

Enquanto isso, as exportações de aço em setembro atingiram o nível mais alto desde 2016, chegando a 10,2 milhões de toneladas, com as exportações acumuladas no ano subindo 21% em relação ao ano anterior, disseram analistas do ANZ, citando dados alfandegários divulgados na segunda-feira.

"A demanda externa resiliente elevou as exportações de aço, mas qualquer fraqueza nos mercados externos será um obstáculo", disseram os analistas do ANZ em nota.

