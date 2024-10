La Niña está se tornando menos provável, diz departamento de meteorologia da Austrália

CANBERRA (Reuters) - A probabilidade de um evento climático La Niña nos próximos meses diminuiu, disse o departamento de meteorologia da Austrália nesta terça-feira, acrescentando que, caso o fenômeno ocorra, será fraco e de curta duração.

O desenvolvimento do La Niña e seu oposto, o El Niño, são de grande importância para a agricultura global, com o La Niña normalmente aumentando as chuvas no leste da Austrália, no sudeste da Ásia e na Índia e reduzindo as chuvas nas Américas.

"A chance de um evento La Niña se desenvolver nos próximos meses diminuiu", disse o Departamento Australiano de Meteorologia, em uma atualização quinzenal.

O departamento afirmou que seu modelo climático interno sugere que o La Niña não se desenvolverá, e quatro dos seis outros modelos climáticos pesquisados agora concordam.

O La Niña e o El Niño são causados pelo resfriamento e aquecimento das temperaturas da superfície do mar no oeste da América do Sul.

"Se o La Niña vier a se desenvolver, a previsão é de que seja relativamente fraco (em termos da força da anomalia da temperatura da superfície do mar) e de curta duração, com todos os modelos prevendo valores neutros em fevereiro", disse o departamento.

Outros meteorologistas também se tornaram menos confiantes na ocorrência de um La Niña.

Um analista do governo dos Estados Unidos disse na semana passada que havia 60% de chance de um La Niña surgir até o final de novembro e persistir até janeiro-março de 2025. Um mês antes, ele disse que havia 71% de chance de formação de um La Niña.

(Reportagem de Peter Hobson)