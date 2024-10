Kamala pode participar do podcast de Joe Rogan em busca de votos masculinos, dizem fontes

Por Jeff Mason e Nandita Bose

(Reuters) - A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, pode se sentar para uma entrevista com o popular podcaster Joe Rogan, cujo público é composto principalmente por homens jovens, trabalhando para atrair o apoio dos eleitores do sexo masculino, disseram fontes na segunda-feira.

Autoridades da campanha de Kamala, na reta final da campanha presidencial dos EUA, reuniram-se com a equipe de Rogan nesta semana, mas a entrevista ainda não foi confirmada, disseram duas das fontes com conhecimento do assunto.

Rogan, que dirige o podcast mais popular dos Estados Unidos, tem um público altamente cobiçado e dedicado que chega a dezenas de milhões de pessoas.

A entrevista oferecerá a Kamala uma oportunidade de apresentar sua plataforma aos seguidores dele, em um momento em que ela trabalha para obter apoio dos eleitores do sexo masculino e especialmente de homens negros. Várias pesquisas de opinião pública sugerem que o candidato republicano Donald Trump pode ter um desempenho melhor entre homens jovens de todas as raças.

Na segunda-feira, a vice-presidente divulgou um novo conjunto de propostas de políticas para atrair eleitores negros do sexo masculino e sua campanha está intensificando a tentativa de alcançar um grupo de eleitores tipicamente democratas.

Sua campanha também anunciou que ela dará uma entrevista à Fox News, cuja programação diária é marcada por opiniões conservadoras que frequentemente apoiam Trump de forma explícita.

Na segunda-feira, Trump também indicou que planeja participar do podcast de Joe Rogan antes do dia da eleição, em 5 de novembro.

Trump e Rogan já discutiram no passado. Em agosto, Trump disparou contra Rogan na plataforma de rede social Truth Social, mas depois o chamou de um "cara legal".

Em 2022, Rogan disse que não era um apoiador de Trump e em agosto afirmou que preferia Robert F. Kennedy Jr. para presidente. Desde então, Kennedy desistiu da corrida presidencial e apoiou Trump.

As participações no podcast podem dar uma injeção de ânimo para Kamala e Trump, com as pesquisas mostrando uma disputa incrivelmente acirrada entre os dois candidatos, que deve ser definida pelos resultados de sete Estados decisivos.

Em março, o Spotify informou que o "The Joe Rogan Experience" tinha 14,5 milhões de seguidores, quase o triplo do segundo programa mais popular da plataforma. Ele também tem mais de 19 milhões de seguidores no Instagram e 17 milhões de seguidores no YouTube.

Segundo uma pesquisa realizada pela YouGov no ano passado, 81% de seus ouvintes são homens e 56% têm menos de 35 anos de idade, alimentando a percepção de que ele tem uma linha direta com um grupo que, segundo as pesquisas, tende a apoiar Trump em vez de Kamala.

Rogan fechou um novo acordo com o Spotify no início deste ano, cujo valor estimado é de até 250 milhões de dólares.

(Reportagem de Jeff Mason em Erie, Pensilvânia e Nandita Bose em Washington)