Kamala Harris defende atuação como promotora e mira homens negros

Por Jeff Mason e Trevor Hunnicutt

DETROIT (Reuters) - A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, defendeu seu histórico como promotora e prometeu descriminalizar a maconha se eleita em entrevista com o apresentador de rádio Charlamagne tha God em Detroit nesta terça-feira, parte da sua estratégia de ganhar apoio entre homens negros.

Comediante negro e autor que apresenta o programa de rádio The Breakfast Club, Charlamagne é conhecido por suas entrevistas diretas com celebridades. Embora apoie Kamala Harris, ele criticou a vice-presidente e o presidente Joe Biden no passado, e chamou os democratas de "covardes" por não conseguirem processar de maneira eficaz o candidato republicano à presidência, Donald Trump.

Uma de suas primeiras perguntas foi sobre um rumor comum -- o de que ela teria prendido homens negros de forma desproporcional durante seus mais de 12 anos como promotora distrital de São Francisco.

Kamala disse que era "uma das promotoras mais progressistas” em casos relacionados à maconha e que trabalharia para descriminalizá-la, porque sabe como isso prejudicou certas populações, especialmente homens negros.

A entrevista de Charlamagne com Harris foi transmitida na iHeartRadio.

Na quarta-feira, Kamala será entrevistada pela Fox News, rede com inclinação conservadora que pagou por um acordo de 787 milhões de dólares em 2023 a uma empresa de máquinas de votação que a processou por falsas alegações de fraude eleitoral feitas por alguns apresentadores nas eleições presidenciais de 2020.

Ela também analisa a possibilidade de participar do podcast de Joe Rogan, que alcança milhões de homens de todo o espectro político, e brincou dizendo que havia um "mestre de marionetes" por trás do forte desempenho de Kamala no debate contra Trump.

O esforço reflete a crescente ansiedade dentro dos círculos democratas sobre a perda de ímpeto de Kamala em alguns Estados decisivos e o temor de que seu fraco desempenho entre os homens, especialmente os homens negros, possa comprometer sua candidatura à Casa Branca.

A vantagem de Kamala sobre Trump reduziu nos últimos dias, segundo várias pesquisas. Sua liderança permaneceu estável em 3 pontos na última pesquisa nacional Reuters/Ipsos e outras pesquisas em Estados decisivos mostram os dois em empate técnico.

Kamala tem aumentado a sua presença na mídia, dedicando seu tempo a apresentadores de programas de comédia, talk shows e podcasts.

Durante sua quinta visita à área de Detroit desde o início de sua campanha em julho, Kamala também vai promover um conjunto de propostas políticas recentemente reveladas voltadas para os homens negros, incluindo perdão a empréstimos para pequenas empresas e acesso a uma nova indústria legal de maconha recreativa. Ela visitará uma pequena empresa de propriedade de negros.

A campanha de Kamala e os democratas — incluindo o ex-presidente Barack Obama — expressaram profunda preocupação quanto à possibilidade de os homens negros comparecerem às urnas em 5 de novembro em números semelhantes aos vistos em eleições passadas, e se eles irão apoiar Kamala ou Trump.

(Reportagem de Jeff Mason, em Detroit, e Trevor Hunnicutt, em Washington)