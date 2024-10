ICVA registra alta de 10,2% no faturamento do e-commerce na semana do Dia das Crianças

O faturamento do comércio eletrônico na semana do Dia das Crianças cresceu 10,2%, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado (5,5%). As vendas presenciais, porém, caíram 2,2%, enquanto o varejo em geral registrou queda de 0,9%. O levantamento considera os dias 6 a 12 de outubro em relação a igual período de 2023.

De acordo com o ICVA, entre os setores com as principais altas do período estão: Livrarias e Papelarias (8,9%), Brinquedos (6,1%), Recreação e Lazer (5,1%) e Turismo e Transporte (2,6%). Por outro lado, registraram queda no faturamento Alimentação (-10,1%) e Vestuário (-5,1%).

"Diferente do ano passado, quando apresentaram retração de 4,7%, as vendas relacionadas a brinquedos corresponderam às expectativas. Por outro lado, o segmento de Vestuário e Artigos Esportivos, também identificado com a data, registrou queda pelo segundo ano consecutivo", afirma o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves. "Já o e-commerce foi ajudado principalmente pelo desempenho dos setores de Turismo e Transporte e Drogarias e Farmácias."

Estados e regiões

Em relação aos Estados, o levantamento aponta que o varejo presencial no Pará teve o melhor desempenho na comparação interanual durante a semana do Dia das Crianças, com expansão de 5,5%. Em seguida, aparecem Santa Catarina (+2,8%), Distrito Federal (+2,5%) e Rio de Janeiro (+1,2%). Em contrapartida, o Amazonas liderou com a maior queda, de 10,2%. Em seguida, estão Bahia (-6,5%), Goiás (-4,6%) e São Paulo (-4,3%).

Quanto às vendas presenciais nas regiões do País, apenas o Norte e o Sul registraram crescimento, respectivamente, de 1,4% e 0,6%. Já as regiões Nordeste (-3,4%), Centro-Oeste (-3,3%) e Sudeste (-2,9%) apresentaram recuo em relação ao ano passado.