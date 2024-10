Ibovespa fecha em queda puxado por Vale e Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em baixa nesta terça-feira, com pressão da queda nos preços de commodities, que afetou negativamente o desempenho das ações da Vale e Petrobras, embora o avanço nos papéis de Itaú e WEG tenham limitado declínio maior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,19%, a 130.762,13, tendo chegado a 130.199,82 pontos na mínima e a 131.456,51 pontos na máxima do dia, de acordo com dados preliminares.

O volume financeiro somava 17,77 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Por Patricia Vilas Boas)