IBGE: área a ser colhida é de 78,7 milhões de hectares, 1,1% maior que em 2023

Rio, 15 - O Brasil deve colher a safra 2024 em uma área estimada em 78,7 milhões de hectares, uma alta de 1,1% em relação a 2023, ou 817,3 mil hectares a mais. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação à estimativa de agosto, a área a ser colhida é 101,3 mil hectares maior.Em comparação com 2023, a área a ser colhida será maior para o algodão herbáceo (15,6%), arroz (5,4%), feijão (6,6%) e soja (3,3%). Em contrapartida, a expectativa é de redução na área para o sorgo (2,2%), trigo (11,9%) e milho (3,3%). A área colhida deve cair 9,3% no milho 1ª safra e 1,4% no milho 2ª safra.