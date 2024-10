Doces ou travessuras? Confira 16 itens para entrar no clima do Halloween

O Halloween— conhecido também como Dia das Bruxas no Brasil— está chegando e é a ocasião ideal para se divertir com fantasias criativas e brincadeiras na companhia de amigos e familiares. A celebração acontece no dia 31 de outubro, mas o Guia de Compras UOL antecipou uma lista com fantasias, maquiagens e decorações temáticas para aproveitar ao máximo a data.

Os produtos selecionados estão com desconto de até 47% para ajudar a economizar na hora das compras. Confira a lista completa para comemorar o Halloween:

Fantasias

Fantasias do Coringa, Homem de Ferro, Deadpool, Naturo, He-man e Lanterna Verde;

Tecido leve e secagem ultrarrápida, de acordo com o fabricante;

Recomendado para crianças de 1 a 6 anos;

Disponível em diferentes tamanhos.

Fantasia infantil, acompanha saia de tule e tiara com orelhas de gato;

Ajuste na cintura com elástico.

Fantasia para crianças e adultos;

Ajuste na cintura com elástico, que promete não apertar;

Disponível em diferentes cores e tamanhos.

Tecido de cetim preto;

Indicado para uso adulto.

Tecido de poliéster e máscara de plástico;

Promete durabilidade e conforto;

Disponível em diferentes tamanhos.

Tecido suave e respirável, de acordo com o fabricante;

Modelagem com ajuste;

Promete conforto e resistência.

Decoração

Este balde de plástico vem com adesivos colados no nariz, olhos e boca;

É ideal para colocar doces ou salgados e decorar a mesa no Dia das Bruxas;

Está disponível nas cores laranja, roxo e cinza/preto.

Com 5 metros de extensão;

Para envolver móveis, portas e paredes;

Ideal para festas temáticas, eventos e sessões de fotos.

Item de decoração articulado;

Idade mínima recomendada de 1 ano.

Aranha decorativa de 75 cm;

Possui 12 velas de LED amarelas;

Feitas de acrílico;

Imitam a chama real com oscilação da luz;

Cada vela possui interruptor para ligar e desligar, aumentando a duração das baterias.

Abóboras com luzes de LED intensas, de acordo com o fabricante.

Promete ser fácil de posicionar e ligar.

Tamanho compacto para mesas, bancadas prateleiras e até para decoração ao ar livre.

Maquiagem

Promete ser de fácil aplicação.

Com alta fixação, de acordo com a marca;

Indicado para caracterização, efeitos especiais e maquiagem artística em geral.

Batom cremoso que promete ótima cobertura;

Acabamento fosco;

Promete hidratação prolongada aos lábios.

Sombras com acabamento matte;

Possui nove tons neutros e clássicos;

Com alta fixação e pigmentação.

Batom com textura fina de gloss;

Pode ser usado nos lábios ou como eyegloss.

