Farmácias do Uruguai começam a vender cannabis com maior efeito psicoativo

Uma variedade de cannabis com maior efeito psicoativo começou a ser vendida nesta terça-feira no Uruguai, em farmácias registradas na rede de distribuição regulada, anunciou o órgão estatal que controla a produção e comercialização dessa substância.

Em 2013, o Uruguai se tornou o primeiro país a legalizar e regulamentar a produção e o consumo de cannabis, e em 2017 começou a vender em farmácias maconha produzida sob o controle do Estado.

A nova variedade é a quarta disponível nas farmácias do sistema e a que apresenta o maior percentual de tetrahidrocanabinol (THC), principal composto psicoativo das plantas de cannabis.

"A Epsilon é uma híbrida com predominância sativa, com um índice de THC menor/igual a 20% e de CBD menor/igual a 1%", informou o Instituto de Regulação e Controle da Cannabis (IRCCA). "A produção é realizada por meio de empresas privadas habilitadas pelo Ministério da Saúde Pública que contam com licença do IRCCA para esse fim."

Desde 2017, são oferecidas nas farmácias uruguaias as variedades Alfa e Beta, ambas com THC menor/igual a 9% e CBD menor/igual a 3%. Em 2022, somou-se a Gamma, com THC menor/igual a 15% e CBD menor/igual a 1%.

A Epsilon é a mais cara das quatro: o pacote de 5 gramas custa US$ 13, enquanto a Alfa sai por US$ 10,7; a Beta, por US$ 11,2; e a Gamma, por US$ 12,4, segundo o IRCCA.

O secretário-geral da Junta Nacional de Drogas, Daniel Radio, explicou que a Epsilon não é uma novidade no mercado regulado uruguaio, e sim nas farmácias. "Parecia bom introduzir essa variedade nova, para continuar cobrindo o mercado", disse ao Canal 12.

Uma longa fila foi vista hoje em frente a uma farmácia do centro de Montevidéu, que começou a vender a variedade ao meio-dia e em 30 minutos esgotou seu estoque.

"Os lotes de Epsilon que saem à venda nestas primeiras semanas são limitados e constituem um pré-lançamento da variedade, que será incorporada ao mercado de forma gradual", explicou o IRCCA.

