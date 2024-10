Eve, da Embraer, acerta financiamento de R$500 mi com BNDES para eVTOL

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de aeronaves elétricas Eve informou nesta terça-feira que assinou financiamento de 500 milhões de reais com o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil (BNDES) para desenvolver sua primeira unidade de produção, em Taubaté (SP).

A Eve, controlada da Embraer, é uma das várias startups em todo o mundo que desenvolvem aeronaves movidas a bateria, capazes de decolar e pousar verticalmente para transportar passageiros em curtas distâncias urbanas.

A empresa prevê que suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) serão certificadas e entrarão em operação em 2026, e já acumula quase 3.000 pedidos potenciais antes da produção, com uma receita potencial de 14,5 bilhões de dólares.

O BNDES já havia aprovado uma linha de crédito de 490 milhões de reais em 2022 para apoiar o desenvolvimento do eVTOL da Eve, que também obteve uma série de investimentos em equity. O novo financiamento tem prazo de 16 anos, segundo a Eve.

"Este financiamento fortalece a robusta posição de caixa da Eve ao adicionar um financiamento de longo prazo alinhado ao perfil da nossa empresa", afirmou o diretor financeiro da Eve, Eduardo Couto, em nota à imprensa.

"À medida que avançamos em nossos esforços de desenvolvimento do programa e fabricação do eVTOL, nosso foco permanece em entregar valor de longo prazo para nossos acionistas, com uma estrutura de capital ideal incluindo ações e dívidas."