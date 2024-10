EUA dizem a Israel para melhorar situação humanitária de Gaza ou ajuda ficará em risco, segundo mídia

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, disseram que Israel deve tomar medidas urgentes para melhorar a situação humanitária em Gaza para evitar uma ação legal envolvendo o auxílio militar dos EUA, de acordo com reportagens publicadas nesta terça-feira.

"Estamos escrevendo agora para enfatizar a profunda preocupação do governo dos EUA com a deterioração da situação humanitária em Gaza e buscar ações urgentes e sustentadas por parte de seu governo neste mês para reverter essa trajetória", escreveram eles, em uma carta de 13 de outubro a seus pares israelenses, que foi publicada por um repórter do site Axios na rede social X.

Um repórter do Israeli News 12 havia publicado inicialmente o conteúdo da carta também no X.

O Departamento de Estado e o Pentágono não responderam a pedidos de comentários da Reuters em um primeiro momento. Representantes do governo de Israel também não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

As reportagens surgem no momento em que forças israelenses expandem as operações para o norte de Gaza, em meio a preocupações constantes sobre o acesso a auxílio humanitária em todo o enclave e o acesso dos civis a alimentos, água e medicamentos.

Na semana passada, os Estados Unidos disseram ao Conselho de Segurança da ONU que Israel precisa tratar urgentemente das "condições catastróficas" entre civis palestinos na sitiada Faixa de Gaza e parar de "intensificar o sofrimento" ao limitar a entrega de ajuda.

A carta dos secretários citava a Seção 620i da Lei de Assistência Estrangeira, que restringe (proíbe) ajuda militar a países que impedem a entrega de assistência humanitária dos EUA.

Ela também citou um Memorando de Segurança Nacional emitido pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em fevereiro, que exige que o Departamento de Estado informe ao Congresso se considera confiáveis as garantias de Israel de que o uso de armas dos EUA não viola leis norte-americanas ou internacionais.

Autoridades dos EUA disseram no início deste ano que Israel pode ter violado a lei humanitária internacional usando armas fornecidas pelos EUA durante sua operação militar em Gaza.

(Reportagem de Phil Stewart, Humeyra Pamuk, Patricia Zengerle e Doina Chiacu)