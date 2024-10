EUA alertam Irã para parar de conspirar contra Trump, diz autoridade norte-americana

Os Estados Unidos alertaram o governo iraniano para interromper todas as conspirações contra o candidato republicano à Presidência dos EUA, Donald Trump, e disseram que Washington consideraria qualquer atentado contra a vida de Trump como um ato de guerra, disse uma autoridade norte-americana na segunda-feira.

A autoridade, que falou sob condição de anonimato, disse que o presidente dos EUA, Joe Biden, tem sido informado regularmente sobre as ameaças e orientou sua equipe a abordar as conspirações iranianas contra os norte-americanos.

Sob a orientação de Biden, as principais autoridades dos EUA enviaram mensagens aos mais altos níveis do governo iraniano alertando Teerã para cessar todas as conspirações contra Trump e contra ex-autoridades dos EUA, disse a autoridade.

Os iranianos foram informados de que Washington consideraria um ato de guerra se qualquer tentativa fosse realizada contra a vida de Trump, disse a autoridade.

O Irã negou interferir nos assuntos dos EUA. Teerã, por sua vez, diz que Washington tem interferido em seus assuntos há décadas, citando eventos que vão desde um golpe de 1953 contra um primeiro-ministro até a morte de seu comandante militar em 2020 em um ataque de drone dos EUA.

Em janeiro de 2020, Trump ordenou um ataque aéreo dos EUA que matou o então principal comandante militar do Irã, Qassem Soleimani, depois de receber informações de que Soleimani estava planejando ataques iminentes contra diplomatas e contra as Forças Armadas dos EUA no Iraque, Líbano, Síria e em outras partes do Oriente Médio.

Trump está agora buscando um retorno à Casa Branca depois de perder a eleição de 2020 para Biden. Trump está agora em uma batalha contra a vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, na corrida para a eleição de 5 de novembro.

Sua campanha disse em 24 de setembro que Trump foi informado por funcionários da inteligência dos EUA sobre a suposta ameaça do Irã.

A Casa Branca disse que os Estados Unidos vêm acompanhando de perto as ameaças iranianas contra Trump há anos e alertou sobre as "graves consequências" se Teerã atacasse qualquer cidadão americano.

"Consideramos essa uma questão de segurança nacional e interna da mais alta prioridade e condenamos veementemente o Irã por essas ameaças descaradas. Se o Irã atacar qualquer um de nossos cidadãos, incluindo aqueles que continuam a servir os Estados Unidos ou aqueles que serviram anteriormente, o Irã enfrentará graves consequências", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Sean Savett.