Dois pandas gigantes chegam da China ao Zoológico Nacional de Washington

(Reuters) - Um par de pandas gigantes chegou de mudança a Washington vindo da China nesta terça-feira para sua nova casa no Zoológico Nacional dos Estados Unidos, que estava sem os ursos branco e preto, uma de suas atrações mais populares, por quase um ano.

A China enviou os pandas como parte de um acordo anunciado no início deste ano por autoridades dos governos dos dois países para melhorar as relações entre as duas superpotências. O zoológico devolveu outros três pandas gigantes -- dois adultos e seu filhote -- que estavam emprestados da China.

Os novos pandas macho e fêmea, chamados Bao Li e Qing Bao, chegaram ao Aeroporto Internacional de Dulles em um avião da FedEx, transportados em grandes caixas brancas com orifícios de respiração nas laterais, e foram levados de caminhão até o zoológico.

Bao Li e Qing Bao ficarão na casa dos pandas do National Zoo por 30 dias em quarentena, informou o zoológico.

O zoológico tem pandas desde 1972, quando o governo chinês enviou um casal como presente ao povo americano após a histórica visita do presidente dos EUA, Richard Nixon, à China, ocasião em que os dois países estabeleceram relações diplomáticas.

Bao Li é descendente de pandas que já viveram em Washington. Sua mãe nasceu no National Zoo and Conservation Biology Institute do Smithsonian em 2013, e seus avós Tian e Mei Xiang viveram lá de 2000 a 2023.

(Reportagem de Jonathan Allen em Nova York)